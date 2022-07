news

A Cipro, nel campo profughi di Pournara, ha aperto il Ristorante di Sant’Egidio. Sotto le Tende dell'Amicizia accoglierà i migranti per tutto il mese di agosto

Nell'isola di Cipro è iniziata la #santegidiosummer al fianco dei rifugiati del campo profughi di Pournara, un’area industriale a circa dieci chilometri dalla capitale Nicosia. Sorto alla fine del 2019 per accogliere al massimo 800 persone, ora ne ospita più di 2000. Sovraffollamento, mancanza d’acqua potabile e igiene ridotta al minimo: la vita dei rifugiati nel campo è molto dura.

Qui, da oggi e per tutto il mese di agosto, si svolgeranno le attività di Sant'Egidio, a cui parteciperanno circa 140 volontari di diversi paesi europei. Il primo gruppo è arrivato da qualche giorno e si è messo subito all'opera. Sono state aperte ieri infatti "le tende dell'amicizia" per i profughi. Sotto le tende, il ristorante di Sant'Egidio rappresenta un'oasi nel deserto, in un luogo dove le temperature sono veramente altissime. Qui le famiglie potranno consumare un pasto insieme: attorno ai tavoli insieme al buon cibo, tanta amicizia.