Inizia oggi ad Atene la Summer School dei Giovani per la pace nel campo rifugiati di Schisto

Stanno arrivando ad Atene i primi Giovani per la Pace da Roma e dalla Germania.



Lunedì, dopo un weekend di preparativi, inizia infatti la Summer School con i bambini dello Schisto Camp, campo profughi ufficiale nelle colline ai margini di Atene, poco distante dal porto del Pireo.

Per le prossime tre settimane, i giovani volontari animeranno le giornate dei bambini del campo, regalando loro un'estate all'insegna dell'amicizia e del recupero o avviamento scolastico.



Molti dei volontari sono rimasti in contatto con i loro amici conosciuti la scorsa estate nel campo profughi di Eleonas ed oggi trasferiti a Schisto. Dopo la missione invernale, questa sarà quindi un'occasione per rivederli e aggiornarsi sulla loro vita, purtroppo ancora ferma tra le lamiere dei campi profughi.



I volontari hanno predisposto una colletta per autofinanziarsi: avranno infatti bisogno di un pullman, di materiale scolastico e di generi alimentari per quanti non riescono a mettere insieme il necessario per un pasto.



Per rimanere aggiornati sulle prossime settimane, si possono seguire i canali social della Comunità di Sant'Egidio e dei Giovani per la Pace.

