Vigil Prayer per la Pace a New York dal 6 al 9 agosto

Nell'anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki

La mattina del 6 agosto 1945, la città giapponese di Hiroshima fu colpita dalla prima bomba atomica. Le autorità militari giapponesi decisero di non accettare i termini della resa e imposero una rigida legge marziale per evitare qualsiasi possibilità di trattative di pace. Il 9 agosto 1945 fu lanciata la seconda bomba atomica su Nagasaki, subito dopo che l'Unione Sovietica aveva dichiarato guerra al Giappone ed era entrata in Manciuria. Il 2 settembre 1945 il Giappone si arrese senza condizioni. I bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki rimangono gli unici due casi di uso intenzionale e distruttivo di bombe atomiche.



Di fronte ai numerosi conflitti in corso nel mondo e alle crescenti tensioni dopo l'invasione dell'Ucraina, la Comunità di Sant'Egidio degli USA ha promosso una veglia continua di preghiera per la pace nella Cappella del Sacro Cuore di Gesù e Maria, 325 E 33rd Str. New York 10016.

All'iniziativa hanno aderito numerose associazioni, congregazioni e realtà ecclesiali (vedi lista in basso).

La veglia di preghiera è aperta a tutti dalla sera di venerdì 5 agosto alla sera di martedì 9 agosto 2022.

Ci si può unire alla preghiera anche online, inviando le proprie intenzioni a [email protected]

Prendono parte alla veglia di preghiera:

