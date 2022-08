news

Estate di solidarietà a Torino con i profughi ucraini

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Estate ricca di eventi quella organizzata dalla Comunità di Torino per i profughi ucraini. Si è cominciato ad inizio luglio con una grande preghiera per la pace che ha raccolto, nella chiesa dei Santi Martiri, un centinaio di profughi da diverse zone dell'Ucraina.



E poi feste e gite con le famiglie ucraine, ospiti in una grande struttura di prima accoglienza a Torino: merende, giochi e una gita in una fattoria didattica per i più piccoli, mentre invece per i malati c'è stata la possibilità di passare insieme qualche giorno di vacanza sui laghi di Avigliana, non lontano da Torino.