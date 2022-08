news

Ferragosto solidale anche a Cipro: Sotto le Tende dell'Amicizia si prega e si fa festa con i rifugiati nel campo di Pournara

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Sotto le Tende dell'Amicizia si prega e si fa festa con i rifugiati nel campo di Pournara a Cipro. Dopo la bella liturgia celebrata dal vescovo maronita mons. Selim Sfeir sabato 13 agosto, anche il giorno dell'Assunzione, il 15 agosto, ci si è nuovamente riuniti per la Messa, circa 200 persone. Canti e preghiere in lingue diverse, una grande commozione in tutti.

E al termine della liturgia, secondo una "tradizione" di Sant'Egidio, la cocomerata di Ferragosto. La spianata delle Tede