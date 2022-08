appuntamento

A New York il 28 agosto il "Burkina Faso Peace Gathering"

Alle ore 15 presso il Claremont Park

La Sant'Egidio Foundation for Peace and Dialogue ha organizzato il "Burkina Faso Peace Gathering": una Giornata della Fraternità con l'obiettivo di promuovere il dialogo interreligioso e gli sforzi di pace in corso in Burkina Faso.