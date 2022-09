appuntamento

Domenica 11 settembre a Genova la corsa per l’Africa Dream Run

La corsa, il cui ricavato sosterrà il Programma Dream della Comunità di Sant'Egidio per la cura e la prevenzione dell'Aids e delle malattie correlate, prevede due modalità di partecipazione: la prima di 8 chilometri, per gli appassionati di corsa, e la seconda, di 4 chilometri, è invece aperta a tutti. La partenza della corsa avrà luogo alle 9:30 in Corso Italia all'altezza di Via Piave.

Per info ed iscrizioni www.santegidioliguria.org