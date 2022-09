news

"Vogliamo un futuro senza guerra e proteggere la nostra Terra" Il flash mob dei Giovani per la Pace

Sono già trascorsi più di 200 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina e la guerra non accenna a finire. Per questo, sabato 17 settembre, i Giovani per la Pace si sono raccolti per manifestare per la pace con un flash mob a Piazza Vittorio a Roma.



Per l'occasione i Giovani per la Pace hanno dato vita ad un Peace Corner dove tutti hanno potuto lasciare un pensiero di pace e ricordare i conflitti mondiali anche piantando piante e fiori, un segno del loro impegno a "investire sul futuro" del nostro pianeta.

VIDEO TG2000