Sabato 1 ottobre, a Trieste, evento musicale "Nowhere man: Beatles vs Rolling Stones" in favore delle persone senza dimora

ore 20:30, Sala Luttazzi del Magazzino 26- Porto Vecchio

La Comunità di Sant'Egidio di Trieste promuove l'evento musicale "Nowhere man: Beatles vs Rolling Stones".

Due band si sfideranno sul palco, proponendo le più belle hits dei due immortali gruppi che hanno segnato la storia della musica: da un lato i "The Dreams", che suoneranno i successi del quartetto di Liverpool, dall'altro i "Tumbling Dice" suoneranno le note di Mick Jagger & soci.

Il concerto, ad offerta libera, sosterrà le numerose attività di volontariato promosse dalla Comunità di Sant'Egidio in territorio locale.

Per info: [email protected]