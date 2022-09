news

Una vacanza sul finire dell'estate, con gli ospiti vecchi e nuovi della Villetta della Misericordia

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Anche quest’anno, sul finire dell’estate, si è tenuta la vacanza con gli ospiti della Villetta della Misericordia, il centro di accoglienza a Roma per persone, italiane o straniere, senza fissa dimora, collocato nell’area dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, gestito dalla Comunità di Sant’Egidio.

La Villetta - come viene familiarmente chiamata - è la "casa di chi non ha casa". Aperta nel 2016 (vedi news), ha permesso negli anni a decine di persone che la vita aveva spinto ai margini non solo di trovare un riparo e un alloggio, ma anche di reinserirsi nella vita lavorativa, trovare un alloggio. In tanti sono stati accompagnati in un progressivo reinserimento sociale e familiare, con soluzioni alloggiative come cohousing, case famiglia, ritorno alle famiglie di origine, nuovi nuclei familiari.

In un certo senso, la vacanza è una "riunione di famiglia". La presenza di alcuni vecchi ospiti della Villetta che ora vivono in casa con familiari o in cohousing, e che hanno condiviso le loro storie di reinserimento, rappresenta un incoraggiamento per chi è ancora all'inizio del percorso.

APPROFONDIMENTI

La casa che guarisce. uno studio scientifico su La Villetta della Misericordia