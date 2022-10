news

16 Ottobre: farci testimoni della memoria trasmessa dai sopravvissuti, contrastare ogni forma di antisemitismo e il linguaggio dell'odio che corre sul web

Sono trascorsi 79 anni dalla deportazione di oltre mille ebrei romani verso il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

La memoria del 16 ottobre 1943 richiama non solo le istituzioni ma tutti i cittadini a vigilare di fronte alla permanenza dell'antisemitismo e del razzismo contrastando il sempre più preoccupante linguaggio di odio che corre sul web e non solo.

Ma nel momento in cui la generazione dei sopravvissuti va scomparendo, occorre chiedersi come continuare a trasmettere alle generazioni più giovani la consapevolezza del male rappresentato dalla Shoah e farci testimoni della memoria che ci lasciano in eredità.

Il ricordo dell'abisso di Auschwitz non appartiene solo al passato. Occorre ricordarlo ancora di più oggi mentre la guerra si è riaffacciata drammaticamente sul suolo europeo, per costruire la pace e un domani senza violenza.

