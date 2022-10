news

Amicizia e tecnica per superare le difficoltà: la mostra DIS/INTEGRATION spiegata dagli artisti con disabilità di Sant'Egidio- VIDEO

Fino al 28 ottobre all'Accademia d'Ungheria in via Giulia 1

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Attraverso l'amicizia e la tecnica si superano le difficoltà: ce lo dicono gli artisti con disabilità dei Laboratori d'Arte della Comunità di Sant'Egidio che espongono in questi giorni la mostra DIS/INTEGRATION nello splendido palazzo Falconieri di via Giulia 1, sede dell'Accademia d'Ungheria in Roma / Collegium Hungaricum Róma.



E' possibile visitare la mostra fino al 28 ottobre dal lunedì al venerdi dalle 9:30 alle 19:30.

VIDEO DELLA TRASMISSIONE "O ANCHE NO" DI RAI 3