Papa Francesco all'Angelus: il 25 ottobre mi recherò al Colosseo per pregare per la pace. La preghiera è la forza della pace

A conclusione dell'Angelus, Papa Francesco ha annunciato la sua partecipazione al momento conclusivo dell'Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace "Il grido della Pace" organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio a Roma:

"Dopodomani, martedì 25 ottobre - ha detto il papa - mi recherò al Colosseo a pregare per la pace in Ucraina e nel mondo, insieme ai rappresentanti delle Chiese e Comunità cristiane e delle Religioni mondiali, riuniti a Roma per l’incontro “Il grido della pace”. Vi invito ad unirvi spiritualmente a questa grande invocazione a Dio: la preghiera è la forza della pace. Preghiamo, continuiamo a pregare per l’Ucraina così martoriata".