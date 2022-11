appuntamento

La mostra DIS/INTEGRATION arriva a Roma Tre, in occasione dei 30 anni dell'università. Inaugurazione il 21 novembre ore 10.30

21 Novembre 2022 16 Dicembre 2022



Dal 21 novembre al 16 dicembre, via Ostiense 133

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In occasione dei 30 anni dell'Università degli Studi Roma Tre, la mostra DIS/INTEGRATION sarà allestita dal 21 novembre al 16 dicembre*, all’interno dei nuovi spazi della sede centrale dell'università in via Ostiense, 133.



*L'apertura al pubblico della mostra sarà dal lunedì al venerdì 10:00 - 20:00.



Inaugurazione

Lunedì 21 novembre – ore 10.30



Aula magna della sede centrale, Torre A



Intervengono:



Massimiliano Fiorucci

Rettore dell’Università Roma Tre



Pasquale Basilicata

Direttore Generale dell’Università Roma Tre



Laura Iamurri

Ordinaria di Storia dell’arte contemporanea all'Università Roma Tre



Marco Impagliazzo

Presidente della Comunità di Sant’Egidio e ordinario di Storia contemporanea all’Università Roma Tre



Paolo Virzì

Regista



Alessandro Zuccari

Curatore della mostra, ordinario di Storia dell'arte moderna della Sapienza Università di Roma

CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE