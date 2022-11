appuntamento

A Padova presentazione del libro "Vangelo in periferia". Chiesa dell'Immacolata, via Belzoni 71, ore 18

Martedì a Padova alla Chiesa dell'Immacolata la presentazione del libro "Vangelo in periferia".

La nuova edizione di questo "Vangelo in periferia" è la parabola di una Chiesa “in missione”, al centro del pontificato di Francesco, su cui fa luce l’ampio saggio introduttivo di Mario Marazziti attraverso una riflessione storico-ecclesiologica. Catechesi molto dirette, fedeli ai testi biblici, riguardanti la vita quotidiana di donne, ragazzi, uomini che sopportano lavoro precario e fatica, bisognosi di punti di riferimento: la Chiesa e la Bibbia possono essere centro della vita e antidoto allo spaesamento.

È questa l’intuizione che sta alla base della Comunità di Sant’Egidio: la rivoluzione biblica, il Vangelo e la Bibbia per tutti, nessuno escluso. Una proposta di cristianesimo popolare e comunitario, che ha lo stile di un’autentica “antropologia dialogica” capace di creare ponti tra le periferie urbane e umane, le “periferie esistenziali” del nostro tempo.