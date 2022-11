news

Il Grido della Pace ad Abidjan. Per una società che superi vecchie divisioni e non escluda i più poveri

Dal 4 al 6 novembre è salito anche da Abidjan “Il Grido della Pace “. In un paese che ha vissuto in passato conflitti interni e in cui si sente ancora il bisogno di sanare tante ferite di divisione, Sant’Egidio ha promosso un’importante occasione di incontro. Per tre giorni la Casa della Comunità a Treichville ha ospitato alcuni forum dedicati a temi come “religioni, istituzioni e politica” di fronte alla sfida della pace, la “febbre migratoria” verso il Nord del mondo e la gioventù al servizio di una società che superi vecchie divisioni generazionali e non escluda i più poveri.



Con la partecipazione dei leaders religiosi cristiani e musulmani, di numerose associazioni e rappresentanti delle istituzioni, si è svolta nel pomeriggio di domenica la cerimonia finale durante la quale è stato firmato un appello di pace e preso l’impegno di favorire, attraverso nuovi momenti di incontro, una società più riconciliata.