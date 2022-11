news

Un ponte tra Occidente e Oriente per vivere insieme nella diversità. Andrea Riccardi su Famiglia Cristiana

La necessità di mettere in contatto questi due "mondi" in nome della pace. Alle religioni un compito importante.



Si è tenuto in Bahrein il Forum per il dialogo, patrocinato dal re Hamad bin Isa al Khalifa. L'incontro, cui hanno partecipato il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, il grande imam di al-Azhar, al-Tayyib e vari altri leader religiosi, ha avuto per tema la coesistenza tra Oriente e Occidente. (Continua a leggere sul Blog di Andrea Riccardi)