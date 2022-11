appuntamento

DIS/INTEGRATION - Tutto chiede salvezza. I Laboratori d'Arte di Sant'Egidio incontrano lo scrittore Daniele Mencarelli

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Università di Roma Tre, Rettorato e Direzione Generale | Piano terra della sede centrale, Torre A in via Ostiense, 133

Mercoledì 30 novembre – ore 10.30 (L'inizio della conferenza è previsto per le ore 11:00, mentre dalle ore 10:00 saranno possibili visite guidate alla mostra).



Un incontro sul tema della fragilità all'interno dei nuovi spazi della sede centrale dell'Università Roma Tre, a partire dalle opere ospitate nella mostra DIS/INTEGRATION in occasione dei 30 anni dell’Ateneo e attraverso il punto di vista sensibile e appassionato del Premio Strega Daniele Mencarelli.

L'autore, che ha iniziato un percorso di relazione e confronto già da tempo con i laboratori di Sant'Egidio, è nel pieno di un tour per l'Italia segnato da un intenso e fertile dialogo con il pubblico e in particolare con il mondo giovanile, anche in virtù del successo della recente trasposizione NETFLIX del suo libro "Tutto chiede Salvezza", romanzo autobiografico che ha riaperto il dibattito pubblico su un tema così poco indagato come il disorientamento psichico, la contenzione come cura e più in generale il tema dell'inclusione.

Proprio per questo, alla voce dell'autore si sommeranno parole e immagini proprio sul percorso dei laboratori di Sant'Egidio, luoghi dove si afferma una risposta complessa e concreta al disagio e dove si esprime il potere e il ruolo liberatorio dell'arte sulla vita di tutti e in particolare per chi è più fragile.

L'evento si inserisce nel percorso che l’Università ha intrapreso e nella scelta di raccontare i propri servizi alla città a partire dalle parole: Cultura, Diritto allo studio, Inclusione.