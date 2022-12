news

Il Programma DREAM e l’assistenza pediatrica: un investimento per il futuro dell’Africa

I bambini in Africa rappresentano tuttora la fascia di popolazione che ha meno accesso alle cure.

La malnutrizione, l’HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e la mancanza d’igiene contribuiscono in modo significativo alla mortalità infantile nel continente.

Il Programma DREAM ha sempre considerato l’assistenza pediatrica un aspetto di estrema importanza: è un investimento per il futuro dell’Africa.

In questo contesto nasce la volontà di continuare a proteggere e a sostenere i bambini che, salvati dall'AIDS e da altre malattie, si avviano al percorso scolastico. Nei quartieri più poveri, nelle periferie delle città i bambini vanno a scuola a fatica, con doppi o tripli turni, mentre nelle aree rurali non è raro trovare ancora scolaresche anche di 80 bambini alla volta, che fanno scuola all'ombra di un grande albero. Se poi qualche bambino ha problemi di vista, diventa praticamente impossibile seguire le lezioni, si rimane indietro e questi bambini spesso non

imparano neppure a leggere e a scrivere. Vengono lasciati in disparte, con gravi conseguenze sul loro sviluppo e per il loro futuro.

Per questo l’esistenza di un primo centro ottico nelle vicinanze di Maputo, la capitale del Mozambico, in un'area dove il Programma DREAM è presente fin dai suoi inizi nel 2002, rappresenta un'attenzione e un sostegno alla generazione che cresce e a cui vogliamo restituire

non solo la salute, ma anche gli strumenti per crescere bene.

Oggi accanto all’ambulatorio per le visite e la misurazione della vista, tutto rigorosamente gratuito, apre anche il primo laboratorio di preparazione di occhiali su misura per i bambini del programma DREAM e dei suoi centri nutrizionali.

Grazie alla combinazione di varie e importanti donazioni (chi ha donato lo strumento per la composizione degli occhiali, chi le lenti, chi le montature e chi ha collaborato all’installazione “da remoto” con grande professionalità) oggi i bambini della zona potranno avere i loro tanto necessari occhiali.

Molti infatti, dopo la prescrizione, non potendo permettersi di comprare gli occhiali, rinunciano. Inoltre i centri in grado di fare occhiali su misura sono pochissimi e stanno solo nei quartieri centrali della capitale.

Da oggi invece chi ne ha bisogno li potrà ricevere, e con grande sorpresa, gratuitamente!

Dalla disponibilità a donare qualcosa e dalla capacità di lavorare insieme nasce una grande risposta al bisogno dei fragili e un grande aiuto che sa arrivare lontano.