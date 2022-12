news

Un viaggio tra gli homeless di New York insieme alla Comunità di Sant'Egidio, in un video di Sky TG24

Sono più di 60.000 le persone senza casa a New York. Considerati "invisibili", in realtà sono ovunque e la loro povertà contrasta con il benessere della grande città.

Sant'Egidio, a New York, è un punto di riferimento, un volto amico, per tanti di loro: con le cene itinernti e luoghi di accoglienza per la cena, la colazione, le docce. In un video di Sky Tg24 le immagini e le stoire di amici più poveri che, come tanti nel mondo, attendono di vivere Natale con la Comunità.

CLICCA PER VEDERE IL VIDEO