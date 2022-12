news

Dall'Africa una notizia che parla di vita e di giustizia: l'abolizione della pena di morte in Zambia.

La Comunità di Sant’Egidio esprime grande soddisfazione per la decisione del Presidente della Repubblica dello Zambia Hakainde Hichilema di abolire la pena di morte.

Fin dal 2010 Sant’Egidio ha accompagnato il Paese africano nel percorso verso l’abolizione. Numerose le partecipazioni di Ministri e rappresentanti dello Zambia ai congressi dei Ministri della Giustizia promossi a Roma per promuovere la moratoria e l’abolizione della pena capitale. Nel 2011 una delegazione di Sant’Egidio si è recata in Zambia per incontrare il Vice Presidente ed altre cariche dello Stato nell’ambito della campagna abolizionista.

Nel 2018 un'altra delegazione ha partecipato a Lusaka alla Commemorazione dell’anniversario dei 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo. L’abolizione della pena di morte in Zambia è un passo in avanti importante, perché l’Africa diventi il secondo continente libero dalla pena capitale.