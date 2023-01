news

Domenica 8 gennaio, in occasione del Natale celebrato nell'Oriente cristiano, preghiera a Santa Maria in Trastevere con i profughi dall'Ucraina.

A seguire, pranzo di solidarietà, con la partecipazione di Acea

Domenica 8 gennaio, alle 12, la basilica di Santa Maria in Trastevere accoglierà una solenne preghiera in occasione del Natale dalle Chiese ortodosse e dalla Chiesa greco cattolica , presieduta da padre Andriy Vakhruschev. Alla celebrazione parteciperanno centinaia di profughi ucraini accolti dalla Comunità dall’inizio della guerra, per lo più donne con bambini.