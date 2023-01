news

Domenica 8 gennaio, in occasione del Natale ortodosso, preghiera a Santa Maria in Trastevere con i profughi dall'Ucraina. A seguire, pranzo di solidarietà

con la partecipazione di Acea

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Domenica 8 gennaio, alle 12, la basilica di Santa Maria in Trastevere accoglierà una solenne preghiera in occasione del Natale ortodosso, presieduta da padre Andriy Vakhruschev. Alla celebrazione parteciperanno centinaia di profughi ucraini accolti dalla Comunità dall’inizio della guerra, per lo più donne con bambini.