Ad Antwerpen, una preghiera per Sami, bambino della Scuola della Pace

Lunedì scorso si è spento dopo una malattia durata circa 2 anni il piccolo Sami, bambino marocchino di 12 anni che fin da piccolo frequentava la Scuola della Pace nella periferia Borgerhout di Anversa in Belgio. I Giovani per la Pace hanno accompagnato il bambino e la sua famiglia lungo questi anni difficili nella vicinanza e nell'amicizia. Venerdì scorso la Comunità di Sant'Egidio si è riunita in preghiera per ricordarlo.