A Livorno il 16 e 17 Marzo il convegno "Le Città hanno un'Anima. Il mare di Abramo agitato dalla storia"

Dalle ore 17:00 al Teatro Goldoni

Si tiene il 16 e 17 marzo al Teatro “Goldoni” di Livorno l’edizione 2023 di “Medì, le Città hanno un’anima”, l'incontro internazionale tra le città del Mediterraneo, che intende promuovere le relazioni tra le società civili e le città e la "mediterraneità'" quale cultura per vivere nella complessità attuale, significativa alternativa al bellicismo.

L’evento è promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, insieme al Comune di Livorno, con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione con la Diocesi.



Medì, che quest’anno dà voce all’Ucraina, con una testimonianza da Odessa, ospita numerose Città e Fedi del Mediterraneo, unite a Livorno da antichi legami, ed è suddiviso in 4 sessioni: il primo giorno è prevista dalle ore 17.00 una cerimonia inaugurale con la partecipazione del fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi, il Presidente della Regione Eugenio Giani, il vescovo di Livorno Simone Giusti, il Sindaco Luca Salvetti; a seguire la seconda sessione sulle “Città ferite”.

La seconda giornata comprende le sessioni “Città rifugio: profughi e rifugiati nelle città del mediterraneo”, alle 9.30, e “Città di Abramo: le Fedi del Mediterraneo e la città”, alle ore 11.00.