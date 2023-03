news

Per il 55°anniversario di Sant'Egidio, l'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, affida alla Comunità la basilica della Santissima Annunziata del Vastato

Don Maurizio Scala nominato parroco

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

"Il problema del nostro tempo è l'indifferenza, che è il vero nome della malvagità". Ha pronunciato parole forti l'arcivescovo Tasca, per condannare la freddezza della città e del mondo verso i poveri e i deboli. Lo ha fatto celebrando la messa per il 55esimo anniversario della Comunità di Sant'Egidio, in una basilica dell'Annunziata stracolma, di fronte a tantissime autorità, volontari, sostenitori e molte delle persone aiutate dalla Comunità.

Nel corso della liturgia, l'Arcidiocesi di Genova ha affidato la basilica della Santissima Annunziata del Vastato a Sant'Egidio - che da anni ne ha fatto il luogo della preghiera quotidiana e il centro attorno a cui si dispiegano tante delle sue attività - e ha nominato parroco don Maurizio Scala, responsabile del servizio della Comunità per i senza dimora.

"Dobbiamo tutti ringraziare Sant'Egidio per quello che fa per la chiesa e la città - ha detto l'Arcivescovo - ma anche perché lotta contro l'indifferenza spingendo tanti a interrogarsi sulle nuove domande che vengono da questo mondo lacerato da crisi economiche, sociali e dalla crisi ambientale".

Nel suo saluto il responsabile di Sant'Egidio a Genova, Andrea Chiappori ha richiamato la presenza della Comunità nella realtà genovese: "tante persone testimoniano che il radicamento nel piccolo è il presupposto per vivere un respiro universale. In un tempo di individualismo che riduce i sogni, essere insieme da la differenza: essere comunità è il principio della speranza".