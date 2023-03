Papa Francesco riceve in Vaticano delegazioni del Sud Sudan, di governo e opposizione partecipanti in questi giorni a colloqui di pace con Sant'Egidio

In questi giorni si sono riuniti presso la Comunità di Sant'Egidio esponenti del governo del Sud Sudan e dell'opposizione non firmataria dell'accordo di pace. Dopo alcuni mesi di interruzione dei colloqui, questo incontro è uno dei frutti della visita di papa Francesco a Juba nello scorso febbraio. Le delegazioni, rappresentative di tutti i partiti di opposizione, hanno riaperto il dialogo nel quadro della "Rome Initiative for South Sudan" e hanno fissato il prossimo round negoziale a maggio, sempre a Roma. Stamattina, apprende l'ANSA, le delegazioni, sia del governo che dell'opposizione non-firmataria sud-sudanese, sono state ricevute in udienza da papa Francesco che le ha incoraggiate a proseguire nel negoziato. "Porto questa visita nel cuore e porto nel cuore la visita a Juba, prego per il popolo sud sudanese. Non dimenticate di pregare per me", ha detto il Pontefice.