Promozione dei diritti umani e della pace: il Ministro degli Esteri Svizzero, Ignazio Cassis, in visita a Sant'Egidio

Il Ministro degli Esteri Svizzero, Ignazio Cassis, ha visitato la Comunità di Sant'Egidio il 20 aprile per discutere di questioni riguardanti la pace in Africa e nel Medio Oriente, il programma DREAM, la campagna contro la pena di morte - sulla cui abolizione nel mondo Sant’Egidio e la Svizzera collaborano già da tempo - la situazione dei rifugiati. Durante l'incontro, il Ministro ha chiesto un tavolo operativo a parte con Sant'Egidio per la situazione in Siria e altri temi.



Dopo l'incontro, il Ministro e la sua delegazione hanno visitato la Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità, incontrando numerosi rifugiati giunti in Italia grazie ai corridoi umanitari.



La visita del Ministro è stata l’occasione per rafforzare la collaborazione tra Sant’Egidio e la Svizzera su temi legati alla promozione dei diritti umani e della pace per affrontare insieme le sfide globali e costruire un mondo più giusto e solidale.