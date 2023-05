Una nuova vita comunitaria per le periferie. La celebrazione del 55° anniversario di Sant'Egidio presieduta dal card. Reinhard Marx

A Monaco Sant’Egidio ha celebrato il 55° anniversario con una messa presieduta dal cardinale Reinhard Marx. La cerimonia si è significativamente tenuta nella periferia settentrionale della città, in un quartiere in forte crescita. Qui da alcuni anni la Comunità concentra il suo impegno per i poveri e ha recentemente trovato una nuova sede presso il Centro “Dominikus”, in cui il cardinale si è intrattenuto con i partecipanti alla celebrazione.

Nell’omelia il cardinale ha ricordato la sua lunga amicizia con Sant'Egidio e come la Comunità sappia unire spiritualità e impegno sociale, portando la misericordia del Vangelo ai poveri. Il cardinale ha quindi potuto constatare di persona che una nuova vita comunitaria è sorta in una grande periferia anonima e che Sant'Egidio è ormai diventata la casa per tanti, come alcuni hanno raccontato nelle loro testimonianze. Ursula Kalb, di Sant’Egidio, ha sottolineato che la Comunità ha risposto all’auspicio del cardinale di riempire di vita cristiana questa grande e nuova periferia a nord della città, come hanno mostrato i numerosi e diversi presenti: i rifugiati, soprattutto ucraini, gli anziani, i bambini, gli studenti della scuola di lingua tedesca e tutti coloro che sperimentano l'amicizia nella casa della Comunità. Alla celebrazione sono convenuti anche molti amici della mensa, che si trova nel quartiere centrale di Schwabing, dove circa 500 persone a settimana ricevono un pasto caldo.