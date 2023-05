Ucraina: i Centri di aiuto umanitario di Sant'Egidio a Ivano-Frankivsk e Leopoli compiono 1 anno

A maggio 2022 veniva consegnato il primo pacco di aiuti alimentari. Ad oggi ne sono stati offerti più di 33.000

Il Centro di aiuti umanitari della Comunità di Sant'Egidio a Ivano-Frankivsk ha festeggiato pochi giorni fa il suo primo anno di attività. Nel maggio del 2022, la signora Lydia, proveniente dalla città di Kharkiv, fortemente colpita dalla guerra, varcava la porta del centro nella parte occidentale del paese, dove affluivano migliaia di profughi dalle zone bombardate. Da allora, il centro ha distribuito oltre 33.000 pacchi alimentari.

"Ma anche a Leopoli - scrivono dall'Ucraina - la Comunità ha lavorato instancabilmente per distribuire oltre 151 carichi di aiuti umanitari. È stato un impegno intenso che ha permesso di raggiungere migliaia di persone bisognose. Sono state distribuite 80 tonnellate di cibo, medicinali, forniture mediche, prodotti per l'igiene e abbigliamento. Grazie alla generosità dei nostri sostenitori, siamo riusciti a consegnare aiuti umanitari a 20 strutture sanitarie, 26 amministrazioni locali, istituti educativi per l'infanzia, istituti per anziani e disabili, 17 centri per profughi, organizzazioni pubbliche, volontarie e non governative, 12 organizzazioni religiose e 6 strutture statali.

Questa collaborazione ci ha permesso di estendere la nostra portata e di raggiungere un numero sempre maggiore di persone bisognose. Non ci siamo fermati qui. Siamo anche intervenuti nelle aree più pericolose dell'Ucraina, inviando oltre 49 tonnellate di beni di prima necessità a quasi 14.000 persone che si trovavano in situazioni di grande difficoltà. Questo ci ha permesso di portare sollievo e speranza a coloro che si trovavano in situazioni di emergenza, offrendo loro un sostegno concreto in momenti di grande bisogno.



Infine, il nostro Centro Assistenza ai Rifugiati in via Copernico è diventato un luogo di riferimento per coloro che hanno trovato rifugio a Leopoli e nella regione circostante. Siamo stati in grado di distribuire oltre 90 tonnellate di aiuti umanitari presso il centro, offrendo sostegno e solidarietà a coloro che ne avevano bisogno".

Questa instancabile attività pacifica, laboriosa e generosa è la resistenza di Sant'Egidio all'orrore della guerra.

