Conferenza e Premio Comunicazione e Cultura Paoline ad Andrea Riccardi. Via di Porta Castello 44, ore 15. Live streaming

In occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2023

In preparazione alla 57° Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che ricorre ogni anno il 21 maggio, l’Università LUMSA è sede di un incontro di dialogo e approfondimento, promosso dall’Ufficio comunicazioni sociali Vicariato di Roma e dalle associazioni Comunicazione e Cultura Paoline e WebCattolici Italiani (WECA), e ospita il prof. Andrea Riccardi, storico, politico, attivista e fondatore della Comunità di Sant’Egidio.



L’evento, dal titolo “Parlare col cuore. Secondo verità nella carità”, riprende le parole del messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale, secondo cui “parlare con il cuore è oggi quanto mai necessario per promuovere una cultura di pace laddove c’è la guerra; per aprire sentieri che permettano il dialogo e la riconciliazione laddove imperversano l’odio e l’inimicizia”.



Considerando il costante impegno del prof. Andrea Riccardi a servizio della cultura dell’incontro fondato sull’ascolto dell’altro, l’Associazione Comunicazione e Cultura Paoline ha deciso di insignirlo del Premio Paoline 2023, conferito annualmente a operatori dei media, registi, giornalisti, scrittori, artisti, sacerdoti o associazioni che si sono distinti per aver dato la migliore espressione concreta del messaggio del Papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il premio sarà consegnato da sr. Anna Caiazza, superiora generale delle Figlie di San Paolo.



Dopo i saluti introduttivi del prof. Francesco Bonini, Rettore dell’Università LUMSA, interverrà il prof. Andrea Riccardi in un dialogo con padre Giulio Albanese, Direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali Vicariato di Roma, moderato da Fabio Bolzetta, Presidente dell’Associazione WECA.



L’evento è inserito nelle iniziative della Settimana della Comunicazione, realizzata a livello nazionale da Paolini e Paoline, e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Associazione WebCattolici Italiani (WECA).