Una porta aperta per chiunque abbia bisogno di aiuto: la Casa dell'Amicizia di Sant'Egidio a Trieste

Ogni sabato pomeriggio la porta della Comunità di Sant'Egidio in via Romagna a Trieste si apre per chi ne ha bisogno. C’è chi viene a prendersi la spesa, chi si fa visitare nell'ambulatorio medico e chi viene per capire come uscire dalle difficoltà, mentre i figli possono concedersi un po' di gioco.

Ci sono i migranti, ma anche tante famiglie italiane in difficoltà. Si nascondono e noi rispettiamo la loro paura di farsi riconoscere. All'interno un centinaio di volontari, che distribuiscono i generi alimentari e i vestiti donati da privati, associazioni e soprattutto dalla fondazione CRT e dalla Slow Food Italia.



E' la casa dell'amicizia di Sant'Egidio che a Trieste, come in molte città italiane, è una porta/porto, dove approdano e trovano ristoro tante esigenze di aiuto e di solidarietà.