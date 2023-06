E' la pace il tema al centro degli incontri della delegazione di Sant'Egidio con i vertici dell'ONU. E il presidente Marco Impagliazzo interverrà oggi al Consiglio di Sicurezza

È in corso a New York la visita alle Nazione Unite di una delegazione della Comunità guidata da Marco Impagliazzo. Nel primo incontro il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso sincera ammirazione per il lavoro fedele paziente della Comunità negli scenari di crisi del mondo, particolarmente in Africa: “L’ONU ha bisogno di voi per la pace”.

Grande interesse ha suscitato in Gutteres il racconto delle iniziative di pace della Comunità in Sud Sudan, in Tchad e nella Repubblica Centrafricana. Marco Impagliazzo ha ribadito lo spirito di complementarietà con cui Sant'Egidio lavora ogni giorno per la pace in sintonia con le Nazioni Unite.

“La Comunità resta nelle situazioni di crisi anche quando gli scenari sembrano bloccati. Ci vuole pazienza, tempo e ascolto della realtà per ottenere risultati positivi perché la pace è un lavoro artigianale”. La visita è proseguita con l’incontro con l’Under Secretary General, Li Junhua, cinese, a capo della UN DESA, la direzione che si occupa dello sviluppo economico e sociale. A lui sono stati illustrati i programmi DREAM e Bravo!, attivi in diversi paesi africani.

L’ambasciatore Junhua ha espresso il suo più sincero apprezzamento per questi programmi che incidono positivamente nello sviluppo sociale e sanitario dei Paesi africani e intervengono sui problemi reali delle persone. Per questi motivi ha auspicato una più intensa collaborazione sul terreno con le Nazioni Unite. Successivamente la delegazione ha incontrato l’Assistant Secretary general, Elisabeth Spehar, canadese, a capo della Peacebuilding Commission, con cui si è approfondita la prospettiva della costruzione e del mantenimento della pace nelle aree di crisi, a partire dal ruolo della società civile e delle comunità religiose.