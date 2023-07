Scuola è anche contrasto alla maluntrizione e l''insicurezza alimentare: pasti sani per gli studenti nel campo profughi di Nyumanzi

Secondo il World Food Summit del 1996, si definisce "sicurezza alimentare" quando tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico ed economico a una quantità sufficiente di cibo sicuro e nutriente che soddisfi i loro bisogni dietetici e le loro preferenze alimentari per una vita attiva e sana. e alle preferenze alimentari per una vita attiva e sana.

L'insicurezza alimentare è stata un problema dell'Africa orientale, soprattutto per i Paesi che soffrono di siccità, conflitti, insicurezza e povertà estrema. e povertà estrema. La situazione è peggiorata a causa degli effetti della pandemia COVID-19 e, più recentemente, della guerra in Ucraina, che ha bloccato la maggior parte delle spedizioni di grano verso altre parti del mondo. cereali verso altre parti del mondo.

Non è una novità che, con il conflitto nel Sud Sudan, molti rifugiati siano stati accolti dal governo ugandese, che ha allestito diversi campi profughi tra cui il Nyumanzi Refugee Settlement, ad Adjumani. In questo campo, la Scuola della Pace della Comunità di Sant'Egidio fornisce istruzione sia ai rifugiati del Sud Sudan sia alle comunità ugandesi. La denutrizione è un grande problema, perché ha un impatto sulla crescita e sulla vita attiva dei bambini, che include, e non si limita solo alla formazione.

Sulla base di dati del 2009, si stima che il costo totale della malnutrizione infantile in Uganda ammonti a uno sconvolgente 5,6% del PIL del Paese. Le famiglie rimangono bloccate nel tunnel della povertà a causa dell'impatto cumulativo della malnutrizione sui costi sanitari e sui costi educativi (ripetizione dei voti, mancanza di motivazione e riduzione della produttività)(FONTE: Unicef).

Alla scuola della Pace di Nyumanzi, nel campo profughi di Adjumani, Sant'Egidio è consapevole del rapporto tra un pasto quotidiano sano e garantito e la vita attiva degli studenti, che li motiva nell'apprendimento e li mantiene concentrati sulle attività scolastiche. Ogni giorno di scuola vengono distribuiti circa 1200 pasti sani sia agli studenti che agli insegnanti.

Questa distribuzione di cibo distribuzione di cibo permette agli studenti di mantenersi in salute e toglie un enorme carico ai genitori.