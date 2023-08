A Buenos Aires la celebrazione dell'anniversario della Comunità presieduta da mons. Vincenzo Paglia

Domenica 27 agosto, Mons. Vincenzo Paglia ha presieduto a Buenos Aires la celebrazione per il 55° anniversario della Comunità. È stata una grande festa di Sant’Egidio in Argentina, con la partecipazione delle comunità che vivono nei quartieri della città di Buenos Aires e in tutta l’area metropolitana, da Almafuerte a San Isidro, passando per Villa Martelli, Los Ceibos, Laferrere, fino a Remedios de Escalada e Lanús. È arrivata anche una delegazione da Coronel Pringles.



A causa della violenza scoppiata nelle ultime settimane e, in particolare, la stessa domenica in uno dei quartieri dove c'è la Scuola della Pace, durante la sua omelia mons. Vincenzo Paglia ha inviato un messaggio diretto soprattutto ai giovani affinché siano veri costruttori di pace e non si lascino coinvolgere dalla divisione, sottolineando che “mentre alcuni sparano, noi vogliamo riconoscere il Signore e vivere in un clima di pace e di dialogo come quello che si vive in questa Liturgia”.