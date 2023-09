Catania accoglie il cardinale Zuppi: preghiera, testimonianze e un messaggio di speranza

Durante la sua visita all’Arcidiocesi domenica 27 agosto, il cardinale Matteo Zuppi ha avuto l'opportunità di incontrare la Comunità di Catania. Al suo arrivo presso Santa Chiara, sede di Sant’Egidio, è stato calorosamente accolto da un folto gruppo: giovani, mamme del quartiere, anziani, stranieri e tutti gli amici che sostengono la comunità nel corso dell'anno.



In seguito, ha avuto un breve ma significativo incontro con alcuni rappresentanti delle istituzioni cittadine. Questi hanno condiviso con lui le attività svolte in collaborazione con Sant’Egidio, evidenziando l'impegno per l’accoglienza degli stranieri, la difesa dei più vulnerabili e la promozione di una cultura di pace. Non hanno mancato di esprimere la loro gratitudine al cardinale Zuppi per il suo impegno e l'ispirazione che ha offerto riguardo alla pace in Europa.



Dopo aver visitato la sede di Santa Chiara, il cardinale Zuppi si è diretto verso la Chiesa dove la Comunità si riunisce per pregare. Qui si è tenuta un'assemblea ricca di testimonianze che hanno illustrato la vita e l'impegno della Comunità, tra cui il rapporto con i più poveri, la centralità dell'accoglienza, e l'interazione con le istituzioni per affrontare le sfide cittadine. Particolare menzione è stata fatta a figure esemplari come il giudice Livatino e Padre Puglisi.



Nel suo intervento, Matteo Zuppi ha sottolineato l'importanza della pace, riflettendo sulle difficoltà che conflitti e violenze hanno arrecato al mondo. Ha anche manifestato la speranza di un cambiamento genuino nel cuore umano, sostenuto dalle parole e dalle gesta dei martiri siciliani, evocando la saggezza e il coraggio di San Giovanni Paolo II, nel suo storico discorso alla Valle dei Templi di Agrigento.



A conclusione della giornata, il cardinale Zuppi ha guidato il pellegrinaggio diocesano al Santuario della Madonna della Sciara a Mompileri.