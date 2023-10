Concerto Salva-Gente dei Giovani per la Pace a Roma il 14 Ottobre

Un concerto "salvagente" per sentirsi parte di una nobile causa: sostenere le tante attività dei Giovani per la Pace, dai campi profughi di Atene e Cipro, al servizio quotidiano con i bambini delle periferie, con i poveri, con gli anziani.



Partecipano cinque band: Atacama, Sara, Dagri, Nameless, 3.j_music



Oltre alla musica è assicurato buon cibo, e si potranno anche fare acquisti al Mercato ecosolidale aperto tutta la sera per l'occasione.

Per prenotarsi e acquistare i biglietti questo è il link all'evento: https://salvagente.eventbrite.it