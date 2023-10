Sant'Egidio: il Presidente Mattarella il 17 ottobre, alla "Casa dell'Amicizia"

Domani, martedì 17 ottobre, alle 17, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà la “Casa dell’Amicizia” della Comunità di Sant’Egidio a Trastevere.

Nella Giornata Mondiale per la lotta alla povertà, il presidente si reca nel complesso di via di San Gallicano 25a, una porta aperta da Sant'Egidio proprio per rispondere alla povertà che si manifesta in tante diverse forme.

La casa dell'Amcizia è infatti il nome di un centro polifunzionale in cui la Comunità accoglie persone in difficoltà ascoltando i loro problemi e impegnandosi a trovare soluzioni concrete che permettano il miglioramento delle loro condizioni di vita. Sono attivi diversi servizi come l’aiuto alimentare per le persone senza fissa dimora e le famiglie in povertà, l’orientamento al lavoro, l’emergenza alloggiativa, la previdenza sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la consulenza legale.

E' inoltre aperto da oltre due anni (dal periodo più acuto della pandemia) anche un Hub di prevenzione e promozione della salute che consente di effettuare visite specialistiche gratuite a persone che altrimenti rischierebbero di restare fuori dal circuito del servizio sanitario nazionale.

In un periodo in cui assistiamo ad una crescita significativa delle differenti forme di povertà, il Capo dello Stato visiterà i diversi settori della “Casa dell’Amicizia” incontrando le persone che vi si rivolgono, i volontari e i responsabili della Comunità. Sono previste anche alcune testimonianze.

I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare all’evento (con arrivo entro e non oltre le 16.30 del 17 ottobre) sono pregati di inviare, entro le 20 del 16 ottobre, una richiesta di accreditamento a [email protected], indicando la testata di appartenenza e una copia del documento professionale o d'identità.