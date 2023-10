Ricomincia la scuola, ma per tanti bambini, nella Repubblica Centrafricana, l'accesso a scuola non è scontato.

La povertà rende difficile per le famiglie procurare ai figli il necessario per seguire le lezioni. Per questo, è stata festa il 10 ottobre, alla Scuola della Pace di Bangui, quando a tutti i bambini è stato offerto un kit di materiale scolastico completo di tutto.