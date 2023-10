Sport, i campioni olimpici a fianco di Sant'Egidio contro la povertà

Si terrà lunedì 30 ottobre, in diretta streaming dalle 14 alle 19 dalla Sala della Giunta del CONI, l’asta online “Battiti Azzurri” a sostegno delle Case dell’Amicizia della Comunità di Sant’Egidio. Presenti in 35 città italiane, questi centri accolgono persone in difficoltà, offrendo diversi servizi, come l’aiuto alimentare per le persone senza dimora e le famiglie in povertà, l’orientamento ai servizi e al lavoro. Nella Casa dell’Amicizia presso l’ex ospedale San Gallicano a Roma, visitata lo scorso 17 ottobre dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è inoltre aperto anche un Hub di prevenzione e promozione della salute che – grazie alla collaborazione di diversi soggetti, privati e pubblici, come la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e l’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini – consente di effettuare consulenze gratuite a persone che altrimenti sarebbero escluse dal circuito del servizio sanitario nazionale.



All’evento organizzato in collaborazione di 6enough, casa d’asta specializzata nella raccolta fondi per le organizzazioni umanitarie, verranno venduti all’incanto oggetti e ricordi dei campioni olimpici italiani, vere leggende dello sport nazionale, come i fratelli Abbagnale, Alberto Tomba, Federica Pellegrini e Manuela Di Centa, per citarne solo alcuni.



L’asta, a cui interverranno il presidente del CONI Giovanni Malagò e l’amministratore della Comunità di Sant’Egidio Stefano Carmenati, verrà presentata dalle voci più amate dagli sportivi italiani, i giornalisti e telecronisti Alessandro Antinelli, Elisabetta Caporale, Marco Lollobrigida, Stefano Meloccaro e Alberto Rimedio.



Per partecipare all’asta e maggiori informazioni www.6enough.bid/battitiazzurri