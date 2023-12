Pace in Tutte le Terre a Milano: il 1 gennaio 2024 appuntamento a Piazza Santo Stefano alle ore 16

Lunedì 1 Gennaio 2024, in occasione della celebrazione della 57° Giornata Mondiale della Pace, la Comunità di Sant'Egidio invita a cominciare il nuovo anno chiedendo un mondo più giusto e umano, in cui sia bandita la guerra e la violenza, e andando incontro ai tanti poveri che attendono, in tutto il mondo, frutti di pace. Nel nuovo anno la "geografia del dolore" si allarga, con un particolare pensiero al conflitto in Terra Santa iniziato il 7 ottobre scorso. Per questo Sant'Egidio organizza, per il giorno di Capodanno, marce, manifestazioni e iniziative pubbliche in centinaia di città di tutti i continenti. Il nostro pensiero andrà ai tanti popoli ancora vittime dei conflitti e del terrorismo, ai profughi che rischiano la vita in mare e hanno diritto al soccorso.



Il percorso della manifestazione di Milano partirà da piazza Santo Stefano, farà tappa alla Chiesa di San Vito al Pasquirolo dove pregano abitualmente gli ortodossi russi e ucraini, quindi terminerà in piazza Duomo. Verranno ricordati i nomi di tutti i Paesi ancora coinvolti dai conflitti e dalla violenza nei diversi continenti; si ascolteranno testimonianze dai conflitti, in particolare dall'Ucraina e dall'Afghanistan.



Nel messaggio per la Giornata della Pace 2024, "Intelligenza artificiale e pace" Papa Francesco invita ad operare per la "causa della fraternità umana e della pace": "Non è responsabilità di pochi, ma dell’intera famiglia umana. La pace, infatti, è il frutto di relazioni che riconoscono e accolgono l’altro nella sua inalienabile dignità, e di cooperazione e impegno nella ricerca dello sviluppo integrale di tutte le persone e di tutti i popoli".



Aggiunge Giorgio Del Zanna della Comunità di Sant'Egidio di Milano: "La pace non è un'utopia: cercarla oggi è più ragionevole di ogni guerra. Non possiamo fermarci davanti alla difficoltà di indicare una via di uscita concreta per le situazioni di conflitto. La guerra è sempre la madre di tutte le povertà e distrugge il futuro di interi popoli. Le popolazioni civili sono le prime vittime del conflitto; tra i civili i più colpiti sono i poveri che nessuno difende. La guerra è un male, non è un destino ineluttabile nella storia dell’umanità e la pace è sempre possibile. Occorre trovare le vie per realizzarla anche quando queste sono tortuose. L'attenzione al dolore dei bambini, delle donne, degli anziani e di tutti è la strada per non rassegnarsi alla guerra: è una proposta anche per noi tutti, perché non ci abituiamo, volgendoci dall'altra parte, al fatto che in tante parti del mondo ci sia la guerra, in Ucraina, Terra Santa, Sudan, Nagorno-Karabakh, Mali, Siria, Yemen, Etiopia, Afghanistan...". In questa occasione, la Comunità di Sant’Egidio invita a vivere la vicinanza ai profughi nelle nostre città e ribadisce la proposta concreta dei corridori umanitari che stanno permettendo l’arrivo in sicurezza di persone in fuga dall'Afghanistan, la Siria, la Libia, il Corno d'Africa e il ricollocamento di profughi dalla Grecia e da Cipro.



Hanno aderito alla manifestazione diverse realtà milanesi: Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, Chiesa Evangelica Valdese di Milano, Chiesa Evangelica Battista (via Jacopino), Acli Milano, ANPI Provinciale di Milano, Caritas Ambrosiana, Casa della Carità "A. Abriani", Suore di Santa Marcellina, Libertà e Giustizia, Fondazione Progetto Arca, Gariwo la foresta dei Giusti, Associazione Laudato Sì, Decanato Lambrate – Città Studi – Venezia, Nocetum, Fondazione Arché, Ass. Francesco Realmonte, Rete mondiale di preghiera del Papa, DAR=CASA, CVX - Comunità di Vita Cristiana, Comunità Solidale della Pagnana, Ass. La Strada.



