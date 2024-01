Riciclo, eco-solidarietà e pace sono le parole chiave di ECO-LAB della Pace. Un progetto, nato da circa due mesi a Roma, dei Giovani per la Pace

ECO-LAB della Pace, recentemente nato a Roma, è un progetto di Giovani per la Pace che combina riciclo, ecosolidarietà e pace. Questo spazio è dedicato ai giovani e funge da punto di incontro dove, oltre al divertimento, si promuove la solidarietà. L'attività principale consiste nel riutilizzare materiali di scarto, come vecchi indumenti, trasformandoli in risorse utili per chi ne ha bisogno, specialmente durante l'inverno.

I materiali inutilizzabili vengono venduti per finanziare l'acquisto di altri beni necessari. L'idea dell'ECO-LAB nasce dall'HUB della Comunità di Sant'Egidio a Trastevere, noto per il suo impegno verso i più bisognosi. I giovani coinvolti in questo progetto aspirano a essere parte di una catena di solidarietà, promuovendo sostenibilità e solidarietà come valori interconnessi e fondamentali per il futuro.