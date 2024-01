Il Festival dello Stupore: Un Carnevale di Inclusione e Colori a Primavalle. 28 gennaio, Parco Dominique Green, Via S. Igino Papa, ore 16

Il Festival dello Stupore approda nel quartiere di Primavalle a Roma e mira a diffondere la sua visione attraverso ponti culturali e artistici per connettere cittadini, comunità e le istituzioni locali, con la promozione di valori come la pace, la solidarietà e la sostenibilità ambientale.



I colori vivaci del Carnevale, che simboleggiano la ricchezza delle culture che compongono il tessuto sociale di quartiere, saranno i protagonisti del primo appuntamento in programma, con la kermesse di domenica 28 Gennaio 2024: Apriamo il Carnevale con il Festival dello Stupore!, presso il Parco Dominique Green (Via S. Igino Papa), alle ore 16:00.