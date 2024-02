Il 29 febbraio a Roma, la cerimonia "Valgo anch'io": un progetto di inclusione e lavoro celebra il suo decennale. Per l'occasione consegna degli attestati a 13 giovani con disabilità

Il 29 febbraio 2024, alle ore 10:30, presso la Sala Conferenze della Comunità di Sant’Egidio a Roma (in via della Paglia 14B), si terrà un momento significativo per il progetto "Valgo anch'io": la cerimonia di consegna degli attestati ai 13 giovani con disabilità che hanno completato il corso di formazione come commis di sala e cucina. L'evento, sarà un'occasione di dibattito e confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del Terzo Settore, esperti in materia di inclusione lavorativa e figure chiave del settore della ristorazione che hanno già abbracciato questo percorso.



Il progetto "Valgo anch'io", dedicato alla formazione di commis di sala e cucina per persone con disabilità, ha raggiunto la sua X edizione, dimostrando l'efficacia dell'inclusione nel mondo del lavoro. La Cooperativa Pulcinella Lavoro, ispirata dalla Comunità di Sant'Egidio e gestore da oltre 30 anni della Trattoria de Gli Amici a Trastevere, Roma, ha ampliato la sua offerta con un servizio di catering, ribadendo l'impegno verso l'inclusione lavorativa.



Grazie al sostegno della Fondazione Baroni, il corso ha offerto una formazione di sei mesi che unisce teoria e pratica, anche attraverso stage. Questa iniziativa sottolinea come la disabilità possa essere una risorsa nel mercato del lavoro, promuovendo un modello di collaborazione tra diversi attori sociali.