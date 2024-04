Sant'Egidio a Conakry: sostegno umanitario e solidarietà nella prigione di Dubreka

La Comunità di Sant'Egidio a Conakry è impegnata da anni nel supporto ai detenuti della prigione di Dubreka, situata nella periferia della capitale guineiana. Circa 280 prigionieri ricevono il costante sostegno di Sant'Egidio, che si dedica con fedeltà a visitarli, portando conforto e impegnandosi a migliorare le loro condizioni di vita.

Al termine del Convegno di Pasqua, che ha visto la partecipazione di tutte le Comunità del Paese, gli amici di Sant'Egidio hanno deciso di donare alla prigione 150 materassi. Questo gesto ha suscitato grande gioia tra i detenuti, che finalmente possono riposare su un giaciglio più confortevole, anziché sulla dura terra.

Un gesto di umanizzazione della dura condizione dei prigionieri nelle carceri africane, per lo più persone povere, detenute per piccoli furti e a volte "dimenticati" in carcere perchè non possono permettersi una difesa legale.