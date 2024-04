Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo 2024: sensibilizzare e includere in un mondo che cambia

Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, introdotta nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con lo scopo di aumentare la consapevolezza pubblica su questa condizione che affligge milioni di individui globalmente. I disturbi dello spettro autistico impattano variamente sul linguaggio, la comunicazione, l'interazione sociale, interessi e comportamenti, influenzando in maniera diversa l'autonomia personale.



Dati dell'Osservatorio Nazionale evidenziano che in Italia 1 bambino su 77 di età 7-9 anni presenta disturbi dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi. Globalmente, la prevalenza è di circa 1 su 54 bambini di 8 anni negli USA, 1 su 160 in Danimarca e Svezia e 1 su 86 in Gran Bretagna. L'incremento dei casi di autismo è attribuito a una maggiore consapevolezza e a diagnosi più precise e tempestive.



Sebbene l'autismo sia un fenomeno ampiamente riconosciuto, le persone autistiche e i loro cari continuano a incontrare ostacoli significativi nel loro quotidiano. In particolare, in Italia, una volta terminato il percorso scolastico, le opportunità di inclusione per i giovani autistici si riducono drasticamente, lasciandoli con pochi supporti e servizi dedicati. Ciò ha portato a un incremento dei casi di giovani che si ritrovano in situazioni di istituzionalizzazione o di isolamento.



Di fronte a questa realtà, è imperativo esplorare e adottare approcci innovativi che promuovano l'integrazione sociale, professionale e residenziale delle persone autistiche. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso la creazione di una rete solida di supporto che includa famiglie, associazioni, servizi locali e istituzioni, lavorando insieme per costruire una società più inclusiva.



L'impegno di Sant'Egidio è quello di realizzare una piena inclusione delle persone affette da autismo, in particolare attraverso i laboratori d'arte e esperienze lavorative come quella che offre la cooperativa Pulcinella Lavoro, impegnata nell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. La loro missione è promuovere una cultura inclusiva attraverso iniziative concrete e la creazione di opportunità lavorative significative, come la Trattoria de Gi Amici oppure il nuovo servizio di Catering che offre professionalità, passione e disponibilità per garantire un risultato ottimale per ogni tipo di evento.