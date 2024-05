USA: domenica il sindaco di New York in visita alla Comunità

Il sindaco di New York, Eric Adams, a Roma per il secondo incontro mondiale sulla fratellanza umana, visiterà la Comunità di Sant’Egidio alle 15 di domenica 12 maggio. Adams, da sempre impegnato nel campo della difesa delle persone svantaggiate, ha chiesto di poter visitare alcuni dei servizi che la Comunità svolge con i migranti e i rifugiati e discutere sui diversi modelli di integrazione che Sant'Egidio sta portando avanti, in particolare con il programma dei corridoi umanitari.

Il sindaco, con una delegazione della città di New York, visiterà la scuola di lingua e cultura italiana a S. Maria in Trastevere (vicolo di Santa Maria in Trastevere 23) e si intratterrà con alcune delle famiglie di rifugiati giunte a Roma grazie ai corridoi umanitari.