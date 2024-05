La piazza di San Domenico a Manresa, nel cuore della Catalogna, ha accolto una manifestazione per la pace, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. L’evento ha riunito persone di diverse origini, tra cui molti nuovi europei residenti a Manresa, in segno di solidarietà e speranza. Una iniziativa per rendere più evidente l'importanza del dialogo, della comprensione reciproca e della necessità dell'integrazione tra culure e popoli diversi, in un mondo spesso segnato da conflitti e divisioni.