Fiumicino: la manifestazione "Facciamo Pace?!" dei Giovani per la Pace insieme alle scuole medie. Piazza G.B. Grassi ore 10

Mercoledì 5 giugno, alle ore 10.00, gli alunni delle scuole secondarie I.C. Colombo e I.C. Porto Romano di Fiumicino si ritroveranno in piazza G.B. Grassi per una manifestazione di Pace.

Organizzata dai Giovani per la Pace, l'evento vedrà interventi di una testimone ucraina e di un'anziana di Fiumicino sugli anni della guerra in Italia.

Seguiranno letture e rappresentazioni coreografiche dei ragazzi sul tema della Pace. Questa iniziativa prosegue il cammino iniziato con le scuole di Fiumicino nel marzo 2022 e continuato con diverse manifestazioni, tra cui la mostra "Facciamo Pace?!" visitata da oltre mille persone. I Giovani per la Pace si incontrano ogni mercoledì e venerdì in via delle Spigole 5, dalle 16:00 alle 17:30. Per info: [email protected]