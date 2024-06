Conferenza "Percorsi nuovi di speranza. I giovani e il nostro futuro globale". 13 giugno 2024 ore 14:30 - 19:30. Villa Malta, Via di Porta Pinciana 1 Roma

Villa Malta, Via di Porta Pinciana 1 - Roma

Le nuove generazioni stanno ereditando un mondo distrutto. La piaga del nazionalismo e della guerra, il dilagare dell'autocrazia e la persistenza e la profondità delle disuguaglianze sociali minacciano le speranze di un futuro più pacifico, democratico e inclusivo. Come possiamo accompagnare al meglio i giovani verso un futuro pieno di speranza? Come possono i giovani stessi tracciare un percorso ottimistico e produttivo?



La Comunità di Sant'Egidio e la Georgetown University organizzano una conferenza di un giorno a Roma per discutere queste questioni.



La conferenza, sotto la guida del Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs e dell'Ufficio di rappresentanza a Roma, è co-sponsorizzata da "La Civiltà Cattolica", dall'Australian Catholic University, dal Lay Centre e dal Notre Dame University Rome Global Gateway.

Intervengono:



Thomas Banchoff, Pietro Bartoli, Claudio Betti, p. John Dardis S.I., Eleanor J.B. Daugherty, Anna De Marchi, sr Linda Pocher.



Per maggior dettagli e per partecipare (RSVP), clicca qui.



GLI INTERVENTI SARANNO IN LINGUA INGLESE.